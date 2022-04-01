Тарас СТЕПАНЕНКО: «россия? Это общество не достойно звания человека»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своим мнением по поводу российской пропаганды:

«Видел пару мультиков, там где «дядя вова – молодец». Понятно что пропаганда очень сильно работает. Некоторые новости я видел, слышал. Самый яркий пример: говорят про Харьков, который разбомбили, уничтожили. А показывают Запорожье, мой родной город. С веб камеры показывают что в Харькове все спокойно.

Может у них сейчас какие-то проблемы с образованием, нравственными ценностями. Но когда ты слышишь что людей убивают за деньги, говорят привезти какую-то технику.

Это общество не достойно звания «человека». Если бы, не дай Бог, кто-то из моих родственником пошел на войну, я бы молился чтобы он вернулся целым, здоровым».