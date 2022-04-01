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Тарас СТЕПАНЕНКО: «россия? Это общество не достойно звания человека»

Хавбек «Шахтера» - о российской пропаганде

  • 01.04.2022 21:15
  • 727 просмотров
  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «россия? Это общество не достойно звания человека»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своим мнением по поводу российской пропаганды:

«Видел пару мультиков, там где «дядя вова – молодец». Понятно что пропаганда очень сильно работает. Некоторые новости я видел, слышал. Самый яркий пример: говорят про Харьков, который разбомбили, уничтожили. А показывают Запорожье, мой родной город. С веб камеры показывают что в Харькове все спокойно.

Может у них сейчас какие-то проблемы с образованием, нравственными ценностями. Но когда ты слышишь что людей убивают за деньги, говорят привезти какую-то технику.

Это общество не достойно звания «человека». Если бы, не дай Бог, кто-то из моих родственником пошел на войну, я бы молился чтобы он вернулся целым, здоровым».

Источник — Денисов Time

(14 голосов)

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Комментарии
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    online
    Westwood., 01.04.2022 21:19
    +1
    У меня сук Дядка убили 19 числа орден мужества посмертно ебучие твари путин и его окружение пусть сука ваши родственики умрут в муках у вас на глазах слабохарактерные твари живущие в этой стране нихуя изменить не могут конченные
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