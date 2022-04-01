Александр ДЕНИСОВ: «россия недооценила Украину»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подчеркнул, что россияне недооценили способности украинских военных, сравнив это с футбольным матчем.
«Это как недооценка соперника. Это как приехал «Шахтер» играть против мадридского «Реала» в позапрошлом сезоне. А вот оказалась наша армия тем самым, условно, «Шахтером», – сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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