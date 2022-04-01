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СТЕПАНЕНКО: «Брал в подвал лопату, чтобы защитить детей от оккупантов»

Теперь каждый украинец будет готов к обороне

  • 01.04.2022 19:59
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  • 1 комментарий
СТЕПАНЕНКО: «Брал в подвал лопату, чтобы защитить детей от оккупантов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в эксклюзивном интервью программе «Денисов Time. Война» поделился мнением об украинских военных и рассказал, как был готов защитить семью от оккупантов. 

«Я вообще от военного дела очень далекий человек. У меня в семье очень много военных: дед мой был военным, моя бабушка на полевой кухне работала, все ближайшие родственники были военными. Через поколение я вообще отношения никакого не имею к военному делу. 

Но то, что я вижу и то, что читаю – просто низкий поклон нашим ЗСУ, теробороне, всем добровольцам. Насколько они профессионально, качественно все делают. 

Единственное, о чем я сейчас жалею, если вернуться назад, я бы прошёл хотя бы азы военного дела. Я думаю, что после этих событий, правительство введет законы, чтобы государство было готово к таким ситуациям. На примере того же Израиля, когда один сосед – агрессор, а другой – предатель. Несмотря на некие договорённости, что-то может случиться, и каждый гражданин должен знать, что делать в такой ситуации. 
 
Когда я сидел в подвале, смотря на троих детей, понимал, что если ко мне придут, у меня даже оружия нет. Я брал с садовника лопаты, чтобы засадить, если кто-то будет ломиться. Это единственное, что я мог сделать, потому что я в жизни никогда оружие не держал. 

Мы должны вспоминать о ЗСУ не только в таких ситуациях, а быть благодарными, как нашим прадедам, которые от фашистов нас спасли. Так же и нашим ребятам, которые нас охраняют, мы должны быть благодарны на протяжении всей нашей жизни», - сказал Тарас.

Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    online
    Krasvchik, 01.04.2022 21:07
    0
    ОДИН СОСЕД ФАШИСТ, ВТОРОЙ ТОЖЕ ФАШИСТ ТОЛЬКО ПОДСТИЛОЧНЫЙ!
    СЛАВА УКРАИНЕ
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