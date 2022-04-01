Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не все русские плохие»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что не считает каждого русского плохим. Однако, к сожалению, людей, которые верят россТВ, абсолютное большинство.

«Есть путин - президент, есть правительство, есть военные. Есть российский народ, и там есть люди, которые это не поддерживают. Не все русские плохие. Мы должны это понимать. Я верю, что там есть хорошие люди, которые против войны и против того, что делает правительство. Им бы побольше смелости, чтобы выйти и сказать. И чтобы это слово было услышано», - сказал Степаненко.