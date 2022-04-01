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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не все русские плохие»

Хавбек «Шахтера» поделился мнением о вражеском народе

  • 01.04.2022 18:42
  • 1266 просмотров
  • 9 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не все русские плохие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что не считает каждого русского плохим. Однако, к сожалению, людей, которые верят россТВ, абсолютное большинство.

«Есть путин - президент, есть правительство, есть военные. Есть российский народ, и там есть люди, которые это не поддерживают. Не все русские плохие. Мы должны это понимать. Я верю, что там есть хорошие люди, которые против войны и против того, что делает правительство. Им бы побольше смелости, чтобы выйти и сказать. И чтобы это слово было услышано», - сказал Степаненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    jovtengellium, 01.04.2022 18:52
    +9
    правильно.не всі погані. вже майже 18000 хороших росіян
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    online
    firstromario, 01.04.2022 18:56 (изменен)
    +3
    дивився інтерв'ю з ним, і після цих 8ми років війни я тупо не розумію як так можна думати. якщо в чашці 90 процентів гімна і 10 процентів кави то це кава чи гімно? навіть якби 5% росіян вбивство сусідів підтримували це б вже забагато було. всі росіяни погані. 90 процентів тому що вони гімно і 10 бо вони в тій самій чашці.
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    online
    Andrey_1992, 01.04.2022 18:51
    +3
    не всі росіяни дебіли, але всі фашисти зі зброєю в Україні - росіяни
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    online
    steelmaker, 01.04.2022 19:14
    +2
    Не все русские плохие. Есть еще очень плохие. И есть просто отвратительные. Других русских просто нет и быть не должно в понимании простого украинца. Так что, Тарасик, не заливай хрень.
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    online
    Jaime_Lannister, 01.04.2022 19:12
    +2
    Ну, так, більше 17 тис. вже хороших.
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    online
    ALKOSruLKA, 01.04.2022 19:06
    +2
    Вже набридло.... Нє всє плАхіє, брацкіє народи, нас пассорілі пАлітікі і т.д.... І де вони ? Де ці "нєплахіє" ? в кінці-кінців виявтиться, що "плАхой" тільки пуйло, а всі інші - білі і пухнасті... Зауральська клоака є біосміттям і поодинокі адекватні індивіди (які випадково вціліли) не змінять загальної картини....
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    online
    Володимир Семигайло, 01.04.2022 18:50
    +1
    тарасик певне знає результати опитування по расєє,там дійсно процентів п'ятнадцять не підтримує птн пнх.
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    online
    Самсон Семенович, 01.04.2022 19:17
    0
    Хороший руський тільки кожен 200-й.
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    online
    Артемій Золотарь, 01.04.2022 19:15
    0
    Китайський вислів каже: "Який народ,такий і правитель"!Степаненко не має мізків,не кажу вже про його гниле нутро!
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