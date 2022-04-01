Виктор ЛЕОНЕНКО: «Меня не удивило решение Бессонова защищать Украину»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал решение бывшего украинского тренера Владимира Бессонова защищать Родину с оружием в руках.

«Он мой друг, поэтому это меня не удивило. Я бы и сам пошел, но уже не брали. Хотя из меня вояка – никакой. Я считаю, что спортсмены должны заниматься своим делом, а военные своим.

Есть люди, которые собирают лайки. Пишут о том, как они помогают. В этом я поддерживаю Бущана, который не рассказывает, кому, как и чем он помог. Молодец, красавец. А когда начинают рассказывать: «Туда перевели, сюда перевели, там помог»... Я считаю, что это несерьезно», - сказал Леоненко.