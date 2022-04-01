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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина дала путину пинок под зад»

Хавбек «Шахтера» уверен в победе нашей армии

  • 01.04.2022 17:20
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина дала путину пинок под зад»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко попытался объяснить, почему путин решил вторгнуться в Украину.

«У человека (путина) в голове имперские мысли. Он настолько наелся этой власти и чувствует себя безнаказанным, что он не приемлет слово «нет». Политика, которую он диктует внутри, распространяется за пределы своей страны. Когда ему говорят «нет», он просто захватывает территории, говорит, что он кого-то спасает, называет это спецоперацией.

В Украине не получилось, потому что Украина дала ему пинок под зад. Если ты напал на страну, а сам сидишь в бункере, то это уже говорит многое о человеке - слабом и довольно-таки низком.

Меня в детстве учили, что не надо показывать силу, потому что на любого сильного найдется еще сильнее. Верю, что в этой ситуации получится именно так. Украина уже показала силу и зубы. Победа будет за нами. Нам только нужно немного помочь. Главное - не мешать», - сказал Степаненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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