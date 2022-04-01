Матч Юношеской Лиги УЕФА Динамо - Спортинг можно посмотреть бесплатно

7 апреля «Динамо» U-19 в Бухаресте должно сыграть матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга» U-19.
Игра начнется в 15:00.
Матч можно будет посмотреть на канале Динамо TV, который доступен на платформе Megogo.
Megogo после начала вторжения России сделал для зрителей на территории Украины бесплатный показ каналов, в том числе спортивных.
Источник — ФК Динамо Киев
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