Матч Юношеской Лиги УЕФА Динамо - Спортинг можно посмотреть бесплатно

7 апреля «Динамо» U-19 в Бухаресте должно сыграть матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга» U-19.

Игра начнется в 15:00.

Матч можно будет посмотреть на канале Динамо TV, который доступен на платформе Megogo.

Megogo после начала вторжения России сделал для зрителей на территории Украины бесплатный показ каналов, в том числе спортивных.