ПАЛКИН: «Чеферин сказал, что Украина может сыграть в квалификации ЛЧ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пока не знает, смогут ли украинские клубы участвовать в еврокубках нового сезона.

Но разговор с УЕФА по этому вопросу идет.

«Постоянно на связи с президентом УЕФА, Александер Чеферин нас поддерживает. Если у нас чемпионат не возобновится, то он вроде как сказал, что будет возможность участвовать в квалификации Лиги чемпионов».

«Он говорит, что если будет возможность играть, то вы сыграете», - сказал Палкин.