ПАЛКИН: «Чеферин сказал, что Украина может сыграть в квалификации ЛЧ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пока не знает, смогут ли украинские клубы участвовать в еврокубках нового сезона.
Но разговор с УЕФА по этому вопросу идет.
«Постоянно на связи с президентом УЕФА, Александер Чеферин нас поддерживает. Если у нас чемпионат не возобновится, то он вроде как сказал, что будет возможность участвовать в квалификации Лиги чемпионов».
«Он говорит, что если будет возможность играть, то вы сыграете», - сказал Палкин.
Источник — Украина 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.