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ПАЛКИН: «Чеферин сказал, что Украина может сыграть в квалификации ЛЧ»

Нет гарантии, что Украина будет участвовать в еврокубках

  • 01.04.2022 15:35
  • 1432 просмотра
  • 2 комментария
ПАЛКИН: «Чеферин сказал, что Украина может сыграть в квалификации ЛЧ»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пока не знает, смогут ли украинские клубы участвовать в еврокубках нового сезона.

Но разговор с УЕФА по этому вопросу идет.

«Постоянно на связи с президентом УЕФА, Александер Чеферин нас поддерживает. Если у нас чемпионат не возобновится, то он вроде как сказал, что будет возможность участвовать в квалификации Лиги чемпионов».

«Он говорит, что если будет возможность играть, то вы сыграете», - сказал Палкин.

Источник — Украина 24

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 01.04.2022 15:56
    +1
    ЭТо как)))
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 01.04.2022 16:09
    0
    ...відповідно до місць, на момент початку війни... Щось подібне було з Ковідом-19 у багатьох країнах у 2020 році....
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