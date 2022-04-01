Исполнительный директор УПЛ: «Были варианты доиграть в Италии или Турции»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что были теоретические варианты доиграть сезон чемпионата Украины в другой стране.
«Были инициативы доиграть в Италии, Турции. Сегодня утром читал интервью Андрея Богданова, который вступил в ряды ВСУ и дал комментарий: «Нужно забыть о доигрывании, сейчас другая ситуация, давайте победим и потом вернемся к футболу».
Также считаю, что если условно выехать в Турцию доигрывать чемпионат, то это будет некорректно по отношению к населению Украины. В первую очередь к ребятам, которые защищают Украину».
«Футболисты по возможности стараются поддерживать свою физическую форму и ждут возобновления», - сказал Дикий.
Источник — Футбол 1/2/3
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