Тимощук мог работать в УАФ, но выбрал более денежное предложение Зенита

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что Анатолий Тимощук мог работать в УАФ, но выбрал более финансово привлекательное предложение из россии.
«Нет нации, где нет предателей. Этот человек – хайп. После окончания карьеры он имел возможность работать в УАФ, у него было приглашение, он практически согласился. Но когда пришло более денежное предложение «Зенита», он развернулся и пошел туда. У него там бизнес, он развелся с женой-украинкой.
Не знаю, поддерживает ли он отношения со своими родителями. Его папа в Луцке. Не верю, что от родителей можно отказаться, но я этому не удивлюсь.
Как оказалось, бывший капитан сборной Украины – трус и откровенный предатель», – сказал Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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