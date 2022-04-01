ПАЛКИН: «ФИФА стоит съездить в Мариуполь, а не смотреть на Женевское озеро»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин жестко раскритиковал ФИФА, которая отказалась даже рассматривать исключения россии из организации.
«Если россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно, они видят какие-то другие реалии. Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись», – заявил Палкин, добавив, что Пакистан, Зимбабве и Кения, которых исключили, точно совершают значительно меньше зла, чем рф.
Источник — Сегодня Спорт
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