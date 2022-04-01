Игорь ЦЫГАНЫК: «Инфантино – коррупционер, ФИФА – чмошники»

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение ФИФА не исключать Россию из организации.
«ФИФА для меня – чмошники, они всегда для меня были чмошниками. Это совершенно номенклатурная организация.
Мы понимаем, что Украина выстояла и мир после этого будет совсем другим. Мы сейчас говорим об оборонных разных альянсах, о том, что они не работают. Так же не работают многие организации. И я уверен, что ФИФА – не та организация, которая может сейчас существовать в том виде, в каком она есть.
Инфантино – чистый коррупционер. О том, что ФИФА – коррумпированная организация, никто не скрывает.
УЕФА – более живая история. Потому что Чеферин-младший, адвокат, не из футбола. Он очень ясно понимает те процессы, которые происходят в обществе. А ФИФА – это просто чмошники», – сказал Цыганык.
ФІФА - просто чмошники©🔥@tsyganyk не підбирав слів щодо футбольних корупціонерів👏 pic.twitter.com/qsjM4rdoCZ— FootballHub (@FootballHub_Ua) April 1, 2022
Источник — Sport.ua
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Дуполізи Путлеровски!
Смерть усім Путінськім пасіпакам
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