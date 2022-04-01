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Игорь ЦЫГАНЫК: «Инфантино – коррупционер, ФИФА – чмошники»

Украинский журналист назвал вещи своими именами

  • 01.04.2022 12:23
  • 1422 просмотра
  • 3 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Инфантино – коррупционер, ФИФА – чмошники»
© фото из открытых источников

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение ФИФА не исключать Россию из организации.
 
«ФИФА для меня – чмошники, они всегда для меня были чмошниками. Это совершенно номенклатурная организация.
 
Мы понимаем, что Украина выстояла и мир после этого будет совсем другим. Мы сейчас говорим об оборонных разных альянсах, о том, что они не работают. Так же не работают многие организации. И я уверен, что ФИФА – не та организация, которая может сейчас существовать в том виде, в каком она есть.
 
Инфантино – чистый коррупционер. О том, что ФИФА – коррумпированная организация, никто не скрывает.
 
УЕФА – более живая история. Потому что Чеферин-младший, адвокат, не из футбола. Он очень ясно понимает те процессы, которые происходят в обществе. А ФИФА – это просто чмошники», – сказал Цыганык.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    romeoboss, 01.04.2022 13:15
    +3
    ПІДОРАСИ продажні!
    Немае в них не чего людського.
    Дуполізи Путлеровски!
    Смерть усім Путінськім пасіпакам
    Ссылка
    Павел Гришин, 01.04.2022 12:27
    +3
    Мрази фифа
    Ссылка
    online
    AK.228, 01.04.2022 12:46
    +2
    Продажные твари
    Ссылка
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