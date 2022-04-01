Определились финалистки крупного турнира в Майами

В четверг состоялись полуфинальный матчи в рамках турнира WTA 1000 в Майами.



Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№77 WTA) одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич и стала самой низкорейтинговой финалисткой в истории соревнований.



Ига Cвёнтек продолжила победную серию до 16 матчей и будет сражаться за свой третий титул подряд.



Майами. 1/2 финала

Наоми Осака – Белинда Бенчич [22] – 4:6, 6:3, 6:4

Ига Свёнтек [2] – Джессика Пегула [16] – 6:2, 7:5