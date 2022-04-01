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Определились финалистки крупного турнира в Майами

Ига Свёнтек выиграла 16-й матч подряд, Осака снова топ

  • 01.04.2022 10:45
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Определились финалистки крупного турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

В четверг состоялись полуфинальный матчи в рамках турнира WTA 1000 в Майами.
 
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№77 WTA) одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич и стала самой низкорейтинговой финалисткой в истории соревнований.
 
Ига Cвёнтек продолжила победную серию до 16 матчей и будет сражаться за свой третий титул подряд.
 
Майами. 1/2 финала 

 Наоми Осака –   Белинда Бенчич [22] – 4:6, 6:3, 6:4
 Ига Свёнтек [2] –  Джессика Пегула [16] – 6:2, 7:5

Источник — Sport.ua

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