Одноклубник Ярмоленко машиной врезался в дерево

Хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини попал в аварию по дороге на тренировку.

Инцидент произошел в четверг днем, когда аргентинца вез шофер на тренировочную базу клуба. Машина, в которой ехал футболист, врезалась в дерево. Лансини не получил травм, спортсмен отказался от госпитализации.

В этом сезоне Лансини сыграл 36 матчей за клуб, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.