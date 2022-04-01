Одноклубник Ярмоленко машиной врезался в дерево

Хавбек «Вест Хэма» Мануэль Лансини попал в аварию по дороге на тренировку.
Инцидент произошел в четверг днем, когда аргентинца вез шофер на тренировочную базу клуба. Машина, в которой ехал футболист, врезалась в дерево. Лансини не получил травм, спортсмен отказался от госпитализации.
В этом сезоне Лансини сыграл 36 матчей за клуб, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник — Goal.com
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