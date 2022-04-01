Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Майами

В среду и в четверг в рамках Мастерса в Майами состоялись четвертьфинальные матчи у мужчин.



18-летний Карлос Алькарас на втором Мастерсе подряд пробился в четверку сильнейших. Франсиско Черундоло (№103 ATP) стал наименее рейтинговым теннисистом в истории полуфинала данного турнира.



Действующий чемпион Хуберт Хуркач не пустил Даниила Медведева на первую строчку в мировом рейтинге.



Майами. 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Хуберт Хуркач [8] – Даниил Медведев [1] – 7:6(7), 6:3

Карлос Алькарас [14] – Миомир Кецманович – 6:7(5), 6:3, 7:6(5)



Нижняя часть сетки



Франсиско Черундоло – Янник Синнер [9] – 4:1 (отказ)

Каспер Рууд [6] – Александр Зверев [2] – 6:3, 1:6, 6:3