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Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Майами

Карлос Алькарас продолжает прогрессировать

  • 01.04.2022 10:35
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Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В среду и в четверг в рамках Мастерса в Майами состоялись четвертьфинальные матчи у мужчин.
 
18-летний Карлос Алькарас на втором Мастерсе подряд пробился в четверку сильнейших. Франсиско Черундоло (№103 ATP) стал наименее рейтинговым теннисистом в истории полуфинала данного турнира.
 
Действующий чемпион Хуберт Хуркач не пустил Даниила Медведева на первую строчку в мировом рейтинге. 
 
Майами. 1/4 финала 
 
Верхняя часть сетки 
 
 Хуберт Хуркач [8] – Даниил Медведев [1] – 7:6(7), 6:3
 Карлос Алькарас [14] –  Миомир Кецманович – 6:7(5), 6:3, 7:6(5)
 
Нижняя часть сетки 
 
 Франсиско Черундоло –  Янник Синнер [9] – 4:1 (отказ)
 Каспер Рууд [6] –  Александр Зверев [2] – 6:3, 1:6, 6:3

Источник — Sport.ua

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