Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Майами

В среду и в четверг в рамках Мастерса в Майами состоялись четвертьфинальные матчи у мужчин.
18-летний Карлос Алькарас на втором Мастерсе подряд пробился в четверку сильнейших. Франсиско Черундоло (№103 ATP) стал наименее рейтинговым теннисистом в истории полуфинала данного турнира.
Действующий чемпион Хуберт Хуркач не пустил Даниила Медведева на первую строчку в мировом рейтинге.
Майами. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Хуберт Хуркач [8] – Даниил Медведев [1] – 7:6(7), 6:3
Карлос Алькарас [14] – Миомир Кецманович – 6:7(5), 6:3, 7:6(5)
Нижняя часть сетки
Франсиско Черундоло – Янник Синнер [9] – 4:1 (отказ)
Каспер Рууд [6] – Александр Зверев [2] – 6:3, 1:6, 6:3
Источник — Sport.ua
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