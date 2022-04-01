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Экс-игрок Торпедо: «Не могу поверить, что война происходит»

Андрей Кравчук против войны

  • 01.04.2022 08:35
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Экс-игрок Торпедо: «Не могу поверить, что война происходит»
© Instagram. Андрей Кравчук и Александр Зинченко

Украинский полузащитник Андрей Кравчук в начале марта покинул «Торпедо» после вторжения россии в Украину. Сейчас футболист тренируется с «Манчестер Сити». Кравчук высказался о войне.

«Уход из «Торпедо» был единственным решением. Я чувствовал себя очень неудобно, в Украине бы меня не поняли, если бы я остался.

Не могу поверить в происходящее. ХХІ век, центр Европы. Трудно подобрать слова», – сказал Кравчук.

Источник — Daily Mail

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