Экс-игрок Торпедо: «Не могу поверить, что война происходит»

Украинский полузащитник Андрей Кравчук в начале марта покинул «Торпедо» после вторжения россии в Украину. Сейчас футболист тренируется с «Манчестер Сити». Кравчук высказался о войне.
«Уход из «Торпедо» был единственным решением. Я чувствовал себя очень неудобно, в Украине бы меня не поняли, если бы я остался.
Не могу поверить в происходящее. ХХІ век, центр Европы. Трудно подобрать слова», – сказал Кравчук.
Источник — Daily Mail
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