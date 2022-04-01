Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев и Богданов – это люди с сильным духом»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о том, как вместе с Александром Алиевым и Андреем Богдановым, которые сейчас с оружием в руках защищают Украину, ездил в зону боевых действий.

«Я, Алиев и Богданов все объехали. Я посмотрел, как работает Алиев. Ты знаешь, дух серьезный. Но мне кажется, Алиеву и не нужно было особенно претензии предъявлять по поводу духа, как и к Богданову. Так что я в курсе всего», - сказал Леоненко.