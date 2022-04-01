Виктор ЛЕОНЕНКО: «Уверен, что не все россияне согласны с войной в Украине»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, что не все россияне поддерживают кровавую войну, которую путин развязал в Украине.

«Я думаю, что сейчас даже некоторые россияне поняли, что их, наверное, многие уже не любят. Тех, которые даже не виновны, вот в чем дело. Я уверен, что не все россияне согласны с этой войной», - сказал Леоненко.