Виктор ЛЕОНЕНКО: «Уверен, что не все россияне согласны с войной в Украине»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, что не все россияне поддерживают кровавую войну, которую путин развязал в Украине.
«Я думаю, что сейчас даже некоторые россияне поняли, что их, наверное, многие уже не любят. Тех, которые даже не виновны, вот в чем дело. Я уверен, что не все россияне согласны с этой войной», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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