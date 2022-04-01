ДЕНИСОВ: «ФИФА запретила Павелко показать кадры российских преступлений»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал разочарование позицией ФИФА, которую продемонстрировала организация во время своего 72-го конгресса в Дохе.

Несмотря на нападение россии на Украину, ФИФА продолжает давать послабления агрессору, а также не позволила президенту УАФ Андрею Павелко во время своего видеообращения к конгрессу продемонстрировать кадры военных преступлений россии на территории Украины.

«Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ.

Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА.

И в последнее. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении россии от соревнований под эгидой ФИФА.

Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины», - написал Денисов.