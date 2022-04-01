КОСТЮК: «Нужно много времени, чтобы преодолеть психологическую травму»

Третья ракетка Украины Марта Костюк отметила, что переживала за маму и младшую сестру, которые с начала войны находились в Украине.

«Прошел только месяц и я смогла немного адаптироваться, чтобы мне в повседневной жизни было немного легче, но все равно психологических проблем много и даже по окончании войны мне понадобится много времени, чтобы преодолеть эту психологическую травму. А это я даже там не была, не говоря уже о моих близких, кто оказался в опасном месте, в частности, моя мама и моя маленькая сестра, которая до сих пор боится самолетов. Когда над нами пролетает самолет, то ей страшно. Но была такая ситуация, что моя мама сидела в Майами на стадионе, а на фоне шли какие-то монтажные или строительные работы, и я на эти звуки даже не обращала внимания, а мама вся побелела, ей показалось, что опять что-то летит и может взорваться. На это все страшно смотреть, но, к сожалению, у нас сейчас целая нация в таком состоянии. Когда ты это осознаешь, то кровь в жилах стынет», - отметила Костюк.