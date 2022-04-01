Виктор ЛЕОНЕНКО: «Русские пленные могут говорить что угодно»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о странном поведении русских военных, которые попадают в плен наших защитников.

«Тебе всё что угодно могут сказать: что они вообще не знали, что война идёт. Тем более пленные. Объяснить это – нереально, потому что никто в это и не верил», - сказал Леоненко.