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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Русские пленные могут говорить что угодно»

Пускай рассказывают эти сказки в своей стране

  • 01.04.2022 01:20
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Русские пленные могут говорить что угодно»
© SportArena. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о странном поведении русских военных, которые попадают в плен наших защитников.

«Тебе всё что угодно могут сказать: что они вообще не знали, что война идёт. Тем более пленные. Объяснить это – нереально, потому что никто в это и не верил», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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