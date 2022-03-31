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Зинченко позвал к себе. Украинский футболист будет тренироваться с Ман Сити

Раньше он защищал цвета московского клуба

  • 31.03.2022 23:43
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Зинченко позвал к себе. Украинский футболист будет тренироваться с Ман Сити
© Инстаграм Андрея Кравчука

«Манчестер Сити» пригласил украинского футболиста-беженца Андрея Кравчука. В этом ему помог Александр Зинченко, с которым он знаком по выступлению за молодежную команду «Шахтера» 
 
23-летний игрок будет проводить тренировки с командой «Манчестер Сити» U-23 до конца сезона.
 
Сообщается, что семья Кравчука остается в Киеве, а его брат воюет в составе ВСУ.

До начала войны Кравчук играл в московском «Торпедо», но после начала вторжения разорвал контракт с российским клубом.

Источник — Mirror

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