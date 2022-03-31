Зинченко позвал к себе. Украинский футболист будет тренироваться с Ман Сити

«Манчестер Сити» пригласил украинского футболиста-беженца Андрея Кравчука. В этом ему помог Александр Зинченко, с которым он знаком по выступлению за молодежную команду «Шахтера»
23-летний игрок будет проводить тренировки с командой «Манчестер Сити» U-23 до конца сезона.
Сообщается, что семья Кравчука остается в Киеве, а его брат воюет в составе ВСУ.
До начала войны Кравчук играл в московском «Торпедо», но после начала вторжения разорвал контракт с российским клубом.
Источник — Mirror
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