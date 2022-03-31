Леся ЦУРЕНКО: «Российские спортсмены не хотят понимать, что происходит»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, как в мире реагируют на полномасштабное российское вторжение в Украину.

- Как отреагировал теннисный мир? Вы публично критиковали WTA.

- Во-первых, я хочу поблагодарить всех игроков, которые выступали против, что-то говорили, чем-то помогали украинцам - материально, словесно, морально. Это очень важно сейчас. Наверное, я ожидала от теннисистов большего, но, думаю, что скорее всего не все понимают, что происходит и в каком масштабе. Война - это нечто гораздо большее, чем теннис. Иногда тяжело находиться в этом мире и видеть, что на самом деле мало что изменилось. Для большинства игроков на самом деле ничего не происходит. А мне, как украинке, от этого ужасно больно.

- А что по поводу россиян? Они вообще знают, что произошло на самом деле? Что это Россия напала на Украину?

- Лично от российского игрока была только одна реакция. И еще от одного игрока из Беларуси. Я понятия не имею, что они думают или что они знают. Я думаю, что некоторые из них даже пытались игнорировать меня. Мне было грустно, что только двое из них пришли и поговорили об этой ситуации. Я думаю, что они не понимают или не хотят понимать, что происходит. Я повторюсь. Это больно для меня и для всех украинцев.

- Звучали призывы «Нет войне». А может быть, было бы лучше, если бы люди четко говорили «Остановите российскую агрессию», чтобы было понятно, кто напал на Украину?

- Для меня, вообще для украинцев, было бы справедливее, если бы этот посыл был «Остановите российскую агрессию». По-моему, уже поздно говорить «Нет войне». Это продолжается, многие города полностью разрушены, много людей погибло и, боюсь, будет еще больше жертв. Конечно, я бы предпочла, чтобы они подняли эту тему, подняли ее публично в соцсетях, поговорили со мной, но, к сожалению, этого не произошло. Я не знаю, изменится ли это или изменится что-нибудь в их мышлении.