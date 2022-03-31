Виктор ЛЕОНЕНКО: «В россии у меня только мама, больше ни с кем не общаюсь»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, что после начала войны оборвал контакты со знакомыми из россии.



«В россии у меня только мама. Обмениваемся сообщениями. Всегда спрашиваю о ее здоровье. Можем долго не общаться, потому что она, как и я, чайник в аппаратуре. Она до сих пор не знает, что такое Вайбер.



Она ходит в церковь, ставит свечки за всех, абсолютно за всех. Так что из россии ни с кем больше не общался с начала войны. Я никогда о политике ни с кем не говорил. С первым тренером, как ты понимаешь, о политике говорить не будешь», – сказал Леоненко.

Отметим, что Леоненко – уроженец Тюмени.