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Ринат АХМЕТОВ: «Украина потребует и получит репарации в полном объеме»

Президент «Шахтера»​​​​​​​ сообщил, что компания СКМ предъявит иск рф и потребует возместить убытки

  • 31.03.2022 21:48
  • 353 просмотра
  • 1 комментарий
Ринат АХМЕТОВ: «Украина потребует и получит репарации в полном объеме»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал западным СМИ о ситуации в Мариуполе, а также сообщил, что собирается делать после победы над российскими захватчиками.
 
Отметим, что на двух сталелитейных заводах Ахметова в районе Мариуполя было занято 40 000 человек. Сейчас предприятия приостановили свою деятельность.
 
«Люди умирают от жажды и холода – это геноцид. Самое ужасное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью.
 
Группа СКМ обязательно предъявит иск российской федерации с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией. Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме.
 
Пока все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить, облегчить их боль и страдание.
 
Зеленский проявляет настоящую страсть и демонстрирует профессионализм в исполнении своей конституционной обязанности защищать Украину, суверенитет и восстанавливать ее территориальную целостность. Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина», – сказал Ахметов.

Источник — Bloomberg

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Олійник, 31.03.2022 21:57
    -1
    а він вже перший на "дерибані",гріти руки
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