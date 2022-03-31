Ринат АХМЕТОВ: «Украина потребует и получит репарации в полном объеме»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал западным СМИ о ситуации в Мариуполе, а также сообщил, что собирается делать после победы над российскими захватчиками.



Отметим, что на двух сталелитейных заводах Ахметова в районе Мариуполя было занято 40 000 человек. Сейчас предприятия приостановили свою деятельность.



«Люди умирают от жажды и холода – это геноцид. Самое ужасное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью.



Группа СКМ обязательно предъявит иск российской федерации с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией. Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме.



Пока все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить, облегчить их боль и страдание.



Зеленский проявляет настоящую страсть и демонстрирует профессионализм в исполнении своей конституционной обязанности защищать Украину, суверенитет и восстанавливать ее территориальную целостность. Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина», – сказал Ахметов.