Стало известно, на сколько оштрафовали Кирьоса за выходки в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован ATP на 35 000 долларов за четыре отдельных нарушения во время матча четвертого раунда Мастерса в Майами.
Непристойные выражения: 5000 долларов.
Неспортивное поведение: 2х5000 долларов.
Словесное оскорбление: 20 000 долларов.
Отметим, что за всю карьеру Ник крупных турнирах оштрафовали на более чем на $326 тыс долларов.
Источник — Twitter
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