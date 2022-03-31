Стало известно, на сколько оштрафовали Кирьоса за выходки в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован ATP на 35 000 долларов за четыре отдельных нарушения во время матча четвертого раунда Мастерса в Майами.



Непристойные выражения: 5000 долларов.

Неспортивное поведение: 2х5000 долларов.

Словесное оскорбление: 20 000 долларов.



Отметим, что за всю карьеру Ник крупных турнирах оштрафовали на более чем на $326 тыс долларов.