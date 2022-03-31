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Стало известно, на сколько оштрафовали Кирьоса за выходки в Майами

Ника снова наказали денежным штрафом

  • 31.03.2022 21:03
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Стало известно, на сколько оштрафовали Кирьоса за выходки в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован ATP на 35 000 долларов за четыре отдельных нарушения во время матча четвертого раунда Мастерса в Майами.
 
Непристойные выражения: 5000 долларов.
Неспортивное поведение: 2х5000 долларов.
Словесное оскорбление: 20 000 долларов.
 
Отметим, что за всю карьеру Ник крупных турнирах оштрафовали на более чем на  $326 тыс долларов.

Источник — Twitter

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