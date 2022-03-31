Игорь ЦЫГАНЫК: «Зинченко, Ребров, Ярмоленко и другие сделали большое дело»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как многие известные украинские спортсмены и тренеры помогают Украине после начала войны.

«Война началась со звонка Андрея Шевченко: у вас война? Да, говорю, у нас война. Первые дни было реально страшно, но у меня слезы на глазах, когда говорю о наших героях, о ВСУ, о тех, кто с оружием в руках. И о врачах. Им некогда бояться. Они идут и делают».

«Но я хочу сказать, что с первых часов и Ребров, и Зинченко, и Малиновский, и Ярмоленко, и Яремчук - все, кто играет за пределами Украины, они постоянно на связи. И они, играя в зарубежных чемпионатах, сделали большое дело».

«Они повернули мир в нашу сторону. Многие плакали, реально. Они собирают деньги, собирают помощь. Это их работа, и они рассказали футбольному миру, что у нас в страну пришла страшная беда», - сказал Цыганык.