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Игорь ЦЫГАНЫК: «Зинченко, Ребров, Ярмоленко и другие сделали большое дело»

Наши легионеры многим рассказали о ситуации в Украине

  • 31.03.2022 20:45
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Зинченко, Ребров, Ярмоленко и другие сделали большое дело»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как многие известные украинские спортсмены и тренеры помогают Украине после начала войны.

«Война началась со звонка Андрея Шевченко: у вас война? Да, говорю, у нас война. Первые дни было реально страшно, но у меня слезы на глазах, когда говорю о наших героях, о ВСУ, о тех, кто с оружием в руках. И о врачах. Им некогда бояться. Они идут и делают».

«Но я хочу сказать, что с первых часов и Ребров, и Зинченко, и Малиновский, и Ярмоленко, и Яремчук - все, кто играет за пределами Украины, они постоянно на связи. И они, играя в зарубежных чемпионатах, сделали большое дело».

«Они повернули мир в нашу сторону. Многие плакали, реально. Они собирают деньги, собирают помощь. Это их работа, и они рассказали футбольному миру, что у нас в страну пришла страшная беда», - сказал Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

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