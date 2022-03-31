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ФИФА не разрешила демонстрировать кадры войны во время выступления Павелко

Позорная организация продажных чиновников

  • 31.03.2022 20:13
  • 656 просмотров
  • 3 комментария
ФИФА не разрешила демонстрировать кадры войны во время выступления Павелко
© УАФ

Директор каналов «Футбол» Александр Денисов рассказал, что ФИФА не разрешила демонстрировать кадры войны в Украине во время обращения Андрея Павелко на конгрессе ФИФА.
 
«Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямой язык главы УАФ.
 
Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА.
 
И в последний. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины», – написал Денисов в фейсбуке.

Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Vik_77, 31.03.2022 20:23
    +1
    Продажні тварі
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 31.03.2022 20:20
    +1
    газпромівські долари не пахнуть
    Ссылка
    online
    Sukiyaki, 31.03.2022 20:28
    0
    Инфантино - та еще прокацапская шлюха.
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