ФИФА не разрешила демонстрировать кадры войны во время выступления Павелко

Директор каналов «Футбол» Александр Денисов рассказал, что ФИФА не разрешила демонстрировать кадры войны в Украине во время обращения Андрея Павелко на конгрессе ФИФА.



«Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямой язык главы УАФ.



Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА.



И в последний. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины», – написал Денисов в фейсбуке.

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