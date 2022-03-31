ЛЕОНЕНКО: «Действия российской армии в Украине невозможно объяснить»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко признался, что не может объяснить уровень жестокости российской армии в Украине.



- Я слушаю каждое мнение. Как мне объяснили, у каждого свое мнение. А сейчас что объяснять? Кому надо доказывать, что на нас напали, что мы гибнем? Что тут объяснять? В шоке тут все. Я думаю, россияне тоже.



- А как ты себе объясняешь то, что делает российская армия в Украине?

- А как я могу себе это объяснить, если это не объяснишь? Это убийство. Почему – я не знаю. О военных можно просто сказать, что им приказы дают, а они их выполняют. Скорее всего, так, - сказал Леоненко.