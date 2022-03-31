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ЛЕОНЕНКО: «Действия российской армии в Украине невозможно объяснить»

Футбольный эксперт шокирован действиями российских солдат

  • 31.03.2022 19:45
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ЛЕОНЕНКО: «Действия российской армии в Украине невозможно объяснить»
© Футбол 1/2/3. Віктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко признался, что не может объяснить уровень жестокости российской армии в Украине.
 
- Я слушаю каждое мнение. Как мне объяснили, у каждого свое мнение. А сейчас что объяснять? Кому надо доказывать, что на нас напали, что мы гибнем? Что тут объяснять? В шоке тут все. Я думаю, россияне тоже.
 
- А как ты себе объясняешь то, что делает российская армия в Украине? 
- А как я могу себе это объяснить, если это не объяснишь? Это убийство. Почему – я не знаю. О военных можно просто сказать, что им приказы дают, а они их выполняют. Скорее всего, так, - сказал Леоненко.

Источник — Денисов Time

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