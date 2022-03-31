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Игорь ЦЫГАНЫК: «Срна сказал, что молодых украинцев Шахтер не продает»

А легионеры уйдут

  • 31.03.2022 19:45
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Срна сказал, что молодых украинцев Шахтер не продает»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что «Шахтер» на этот момент не планирует продавать молодых украинских игроков, которые станут основой команды после войны.

Об этом ему рассказал директор клуба Дарио Срна.

«Срна сказал мне, что ни один молодой украинский игрок продан не будет. Легионеров они отпустят многих, потому что им нужно играть, иметь практику».

«А новая база «Шахтера» после победы - это молодые украинцы», - сказал Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

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