Президент Лиона: «Переговоры с Шахтером по Тете были долгими»

«Шахтер» из-за войны в Украине вынужден расставаться с ведущими игроками, и одним из таких стал Тете, который на правах аренды перебрался в «Лион».

О переходе рассказал президент французского клуба Жан-Мишель Ола.

«Мы рады, что нам удалось в это время найти нового игрока. Переговоры с «Шахтером» были длительными, но я хочу поблагодарить ФИФА и УЕФА, что они дали возможность Тете по ходу сезона найти новую команду», - сказал Ола.