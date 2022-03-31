Президент Лиона: «Переговоры с Шахтером по Тете были долгими»

«Шахтер» из-за войны в Украине вынужден расставаться с ведущими игроками, и одним из таких стал Тете, который на правах аренды перебрался в «Лион».
О переходе рассказал президент французского клуба Жан-Мишель Ола.
«Мы рады, что нам удалось в это время найти нового игрока. Переговоры с «Шахтером» были длительными, но я хочу поблагодарить ФИФА и УЕФА, что они дали возможность Тете по ходу сезона найти новую команду», - сказал Ола.
Источник — ФК Лион
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