Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «В 21-м веке на свете сохранились варвары»

Полузащитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился своими эмоциями по поводу войны в Украине:
— В начале шести утра меня разбудила жена, которая и сказала, что нас начали бомбить. Честно, поначалу не мог поверить, но скоро убедился, что и в 21-м веке на свете сохранились варвары. Очень благодарен Вове Адамюку и Назарию Русину, которые предоставили возможность моей семье оказаться в безопасности и вместе с этим всеми силами помогать нашим военным и волонтерам.
— У тебя сохранились связи со времен бельгийского этапа карьеры. Что говорят по поводу войны твои знакомые?
— Мне сразу начали писать ребята, с которыми был в команде, и тренеры. Выражали поддержку. Они тоже не понимают, как это может быть в современном мире. Кстати, у них есть контакты наших волонтеров, и они со своей стороны оказывают гуманитарную помощь, за что им большое спасибо.
Источник — СК Днепр-1
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І так само як нацисти німецькі казали що євреї та цигани не люди, і їм не варто жити; вони казали що вони не вбивають а ліквідовують загрозу людству - так і зараз люди кажуть, що якщо ти не вийшов з маминого живота, то ти не людина, і для людства буде краще що ми тебе вбємо (звичайно треба вживати не слово вбивство, - давайте назвемо це припиненням вагітності. Як рашисти зараз кажуть, операція по звільненню) ...
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