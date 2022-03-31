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Сергей КОВАЛЕЦ: «россия ведет себя как средневековый варвар»

Известный тренер – о войне в Украине

  • 31.03.2022 16:01
  • 368 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «россия ведет себя как средневековый варвар»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Украинский тренер Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу войны с россией:

«До сих пор в голове не укладывается, как такое может быть сегодня в цивилизованном мире! На дворе XXI век, однако россия, которая безосновательно вторглась на нашу землю, ведет себя как средневековый варвар – цинично, жестоко и беспощадно.

То, что сейчас происходит в мире, очень впечатляет: когда-то во второй мировой войне украинцы помогали россиянам победить фашистскую Германию, а теперь Германия помогает украинцам военным оснащением, гуманитарными грузами и убежищем для наших беженцев в войне с россиянами. Это парадокс, о котором еще чуть больше восьми лет назад никто на планете и предположить не мог!

Однако теперь все поняли, какую угрозу таит в себе россия. Недаром ее давно называют страной-агрессором и империей зла. Это война не россии с Украиной, а россии против всего мира. Против человечности, мира, свободы и всех канонов добра. Выходит, что наша многострадальная Украина является именно той силой, которой было определено судьбой сопротивляться этому злу.

В этой ожесточенной схватке с врагом наши вооруженные силы, территориальная оборона и жители городов и сел проявляют мужество, отвагу и единство. Жаль только, что страны Запада слишком затягивают своевременную помощь Украине – прежде всего, в закрытии неба. Впрочем, сейчас мы видим, что и без предоставления самолетов сноровка ВСУ достаточно высока. И это обнадеживает. Уверен, что с такими воинами нам не страшен никакой враг».

Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 31.03.2022 17:07
    +1
    Росія - дика зауральська кл0ака... Збіговисько вбивць, злодіїв, гвалтівників і мародерів, яких обєднує любов до горілки і нищення !...
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    online
    RoNIkyo, 31.03.2022 16:59
    +1
    Шановні розробники сайту. Хотілося б почути пояснення що це за список "заборонених слів"?
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