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Михаил МУДРИК: «Де Дзерби никуда не уходит»

Форвард «Шахтера» – о главном тренере

  • 31.03.2022 14:57
  • 291 просмотр
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Михаил МУДРИК: «Де Дзерби никуда не уходит»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби, который во время войны россии против Украины волнуется за своих подопечных и не собирается покидать «горняков».

«Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит. Он общается с футболистами, звонит, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране», - сказал Мудрик.

Источник — Футбол 1/2/3

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