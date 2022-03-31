Михаил МУДРИК: «Де Дзерби никуда не уходит»

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби, который во время войны россии против Украины волнуется за своих подопечных и не собирается покидать «горняков».

«Де Дзерби, насколько я знаю, никуда не уходит. Он общается с футболистами, звонит, мы разговариваем. Он также поддерживает нас и переживает из-за ситуации в нашей стране», - сказал Мудрик.