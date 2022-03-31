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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Я дважды сказал «нет» Реалу»

Итальянский тренер решил вернуться в «Ювентус»

  • 31.03.2022 14:14
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Я дважды сказал «нет» Реалу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что дважды мог возглавить «Реал»:

«Я уже подписал контракт с ними минувшим летом, но я позвонил президенту и сказал, что не приеду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня. Когда они [Ювентус] позвонили мне в мае, у меня не было сомнений.

У меня нет сожалений, это было бы великолепно с профессиональной точки зрения: «Милан», «Ювентус», «Реал». Но невозможно получить от жизни все. Я горд, что четыре года тренировал «Милан» а теперь – «Ювентус».

«Реалу» я дважды сказал «нет». Первый раз, когда продлевал контракт с «Ювентусом». Тогда я сказал президенту «Реала», что уже дал слово Аньелли».

Источник — GQ

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