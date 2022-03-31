Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Я дважды сказал «нет» Реалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что дважды мог возглавить «Реал»:

«Я уже подписал контракт с ними минувшим летом, но я позвонил президенту и сказал, что не приеду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня. Когда они [Ювентус] позвонили мне в мае, у меня не было сомнений.

У меня нет сожалений, это было бы великолепно с профессиональной точки зрения: «Милан», «Ювентус», «Реал». Но невозможно получить от жизни все. Я горд, что четыре года тренировал «Милан» а теперь – «Ювентус».

«Реалу» я дважды сказал «нет». Первый раз, когда продлевал контракт с «Ювентусом». Тогда я сказал президенту «Реала», что уже дал слово Аньелли».