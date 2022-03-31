Виктор ЛЕОНЕНКО: «Война закончится. Вопрос в том, сколько умрет людей»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко призвал как можно быстрее остановить ужасную войну в Украине.
«Заканчивайте войну» я не путину скажу, а нашей группе, которая договаривается там, чтобы сделали все возможное, чтобы поскорее она закончилась.
Война, в любом случае, закончится. Остается вопрос, сколько людей умрет, домов останется целых. Когда смотришь на Мариуполь, становится страшно, – сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.