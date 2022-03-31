Виктор ЛЕОНЕНКО: «Война закончится. Вопрос в том, сколько умрет людей»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко призвал как можно быстрее остановить ужасную войну в Украине.

«Заканчивайте войну» я не путину скажу, а нашей группе, которая договаривается там, чтобы сделали все возможное, чтобы поскорее она закончилась.

Война, в любом случае, закончится. Остается вопрос, сколько людей умрет, домов останется целых. Когда смотришь на Мариуполь, становится страшно, – сказал Леоненко.