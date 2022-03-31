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СИКАН: «Тяжело тренироваться, когда происходит геноцид украинского народа»

Форвард немецкой «Ганзы Росток» высказался о войне на своей родине

  • 31.03.2022 13:24
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СИКАН: «Тяжело тренироваться, когда происходит геноцид украинского народа»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий немецкой «Ганзы» и сборной Украины Даниил Сикан высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

«В Ростоке каждые две недели прохоят митинги, на которых я присутствую с семьей. Поддерживаю контакт со всеми моими друзьями, которые находятся в Украине, потому что они каждый день засыпают и просыпаются под серены. Я просто не представляю, как это переносить. В Украине у меня осталось очень много друзей, тяжело на это все смотреть.

В команде ребята интересуются ситуацией в Украине и сами видят новости. Каждый день ко мне приходит тренер и спрашивает, могу ли я тренироваться, как мое самочувствие. Очень тяжело тренироваться, когда в Украине происходит геноцид и убивают украинский народ. 

Сконцентрироваться на футболе тяжело, потому что когда я здесь играю в футбол, мы побеждаем, забиваем голы, а вся команда радуется, я не могу радоваться, потому что у меня просто нет этих эмоций, голова забита войной и тем, что происходит в Украине. Это очень тяжело.

Хочу пожелать нашим Вооруженным силам Украины терпения, сил и победы. Вы герои нашего времени. Слава Украине!» - сказал Сикан.

Источник — Футбол 1/2/3

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