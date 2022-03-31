Владислав ВАЩУК: «Теперь я знаю, что такое ад»

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить в своем доме в Гостомеле после нападения российских оккупантов.

«Дети спали, а меня набрал мой друг и сказал, что в Борисполе уже взрывы. Я быстро стал будить дочку, но она мне говорила: «Папа, еще рано в школу». Сказал ей быстро собрать важные вещи и спускаться вниз. Собрались мы быстро, но потом сын сказал мне, что летят вертолеты. Мы поднялись и увидели, что уже начинается стрельба, летит около 20-ти вертолетов в сторону «Антонова», который от меня где-то в километре. И я не рискнул в этот момент выезжать, потому что взрывы происходили непонятно где. Они были как справа, так и слева, и я не понимал, в какую сторону безопаснее ехать.

Небо было оранжево-красным, очень много огня. Детей я отвлекал, старался, чтобы они не начинали паниковать, тем более у меня девочке 13 лет.

Было тяжело, потому что еда закончилась на третий-четвертый день, потом люди дали нам еще еды, подкармливали соседи. Моей задачей было добыть воды, и еды для детей, а я как-нибудь подожду. Но понемногу кушал вместе с ними, чтобы они понимали, что папа тоже ест.

Картошка была нашим хлебом и основной едой. За три дня до выхода, где-то на 11-12 день войны, у нас исчез газ. Это было большим испытанием для меня. Понимал, что нам нужны дрова. Они были, но лежали на улице и были сыроватыми. Поэтому каждое утро их нужно было переносить в дом, чтобы они подсохли. Каждое утро, к моменту, когда мы хотим что-то поджарить или подогреть воду, надо было разжигать костер.

Вы не знаете, что такое ад. Это когда более 15-ти часов стреляют вверху. Вы не можете выйти. Ты находишь внизу, земля содрогается, ты все это ощущаешь. Моей задачей было отвлечь детей от этого всего.

Мои жизненные ценности поменялись. На тот момент, когда мы выезжали, уезжали последний Мерседес и первый Жигули, который еле едет. Но у людей была одна задача - выехать. Не важно, кто и вкакой машине сидит, просто выехать. В этот период о деньгах никто не говорит. Задача была выжить, достать воды, еды, услышать какую-то информацию», - сказал Ващук.