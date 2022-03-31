Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами

В среду в рамках турнира WTA 1000 в Майами состоялись матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки.
Ига Свёнтек выиграла 15-й матч подряд, Джессика Пегула прошла дальше на отказе Паулы Бадосы.
Майами. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [16] – Паула Бадоса [5] – 4:1 (отказ)
Ига Свёнтек [2] – Петра Квитова [28] – 6:3, 6:3
Майами. Пары 1/2 финала
Белинда Бенчич [22] – Наоми Осака
Джессика Пегула [16] – Ига Свёнтек [2]
Источник — Sport.ua
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