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Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами

В полуфинал вышли представительницы четырех стран

  • 31.03.2022 12:38
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Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В среду в рамках турнира WTA 1000 в Майами состоялись матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки.

Ига Свёнтек выиграла 15-й матч подряд, Джессика Пегула прошла дальше на отказе Паулы Бадосы.
 
Майами. 1/4 финала
 
Нижняя часть сетки
 
 Джессика Пегула [16] –  Паула Бадоса [5] – 4:1 (отказ)
 Ига Свёнтек [2] –  Петра Квитова [28] – 6:3, 6:3
 
Майами. Пары 1/2 финала

 Белинда Бенчич [22] –  Наоми Осака
 Джессика Пегула [16] –  Ига Свёнтек [2]

Источник — Sport.ua

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