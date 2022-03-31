Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня никогда не будет злобы по отношению к беженцам»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения россии.

– У меня не будет злобы к тем людям, которые уехали. Хотя всех, кого я знаю, вижу, они все злые.

– А почему злые?

– Потому что они бросили Киев и уехали. Начинаю объяснять, не все смелые, дети есть, пожилые люди, собаки, кошки. Половину на вокзале оставили, кроме машин и животных. Нужно сказать спасибо зоомагазинам. У меня жена принялась бегать и закупать корм, пески, но зоомагазины работают. Пока в Киеве все хорошо, - сказал Леоненко.