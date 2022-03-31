УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня никогда не будет злобы по отношению к беженцам»

Эксперт считает, что эти люди нуждаются в помощи и поддержке

  • 31.03.2022 11:19
  • 712 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня никогда не будет злобы по отношению к беженцам»
© SportArena. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения россии.

– У меня не будет злобы к тем людям, которые уехали. Хотя всех, кого я знаю, вижу, они все злые.

– А почему злые?
– Потому что они бросили Киев и уехали. Начинаю объяснять, не все смелые, дети есть, пожилые люди, собаки, кошки. Половину на вокзале оставили, кроме машин и животных. Нужно сказать спасибо зоомагазинам. У меня жена принялась бегать и закупать корм, пески, но зоомагазины работают. Пока в Киеве все хорошо, - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности