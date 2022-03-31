Александр ДЕНИСОВ: «Большой вопрос, какой будет следующая россия»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов задумался о том, сделает ли современная россия выводы со своих трагических ошибок и изменится ли она в будущем.
«Часть россиян приехали к нам на бронетранспортерах, а уехали «двухсотыми». Сделали ли они выводы, мы никогда не узнаем, но какие выводы сделают их родители, которые их благословляли и отправляли? Большой вопрос, какой будет следующая россия», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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