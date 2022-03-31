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Виктор ЛЕОНЕНКО: «После путина в россии ничего не изменится»

Проблема этого государства не только в президенте

  • 31.03.2022 10:18
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «После путина в россии ничего не изменится»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко предположил, изменится ли россия после падения преступного режима путина.

– Все, почему-то, сосредоточились на путине. Думаешь, если придет кто-то другой, что-нибудь изменится?
– Не знаю, никто не уверен. Любой президент после себя оставляет наследника. Не думаю, что что-нибудь изменится.

– То есть оптимистично ты никак не смотришь в сторону россии? Даже после путина будет продолжение путина?
– Думаю, что это версия любого нормального человека. Если бы ты был президентом, если ты плохой, ты же не поставишь классного, который посадит тебя в тюрьму или расстреляет?

Назарбаев вроде бы сто лет был, но ничего, хорошо себя чувствует. Как и все наши президенты и российские. У них есть договоренности, неприкосновенность. Измениться что-то может тогда, когда кто-то придет, посмотрит и сделает выводы, - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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