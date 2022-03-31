Виктор ЛЕОНЕНКО: «После путина в россии ничего не изменится»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко предположил, изменится ли россия после падения преступного режима путина.
– Все, почему-то, сосредоточились на путине. Думаешь, если придет кто-то другой, что-нибудь изменится?
– Не знаю, никто не уверен. Любой президент после себя оставляет наследника. Не думаю, что что-нибудь изменится.
– То есть оптимистично ты никак не смотришь в сторону россии? Даже после путина будет продолжение путина?
– Думаю, что это версия любого нормального человека. Если бы ты был президентом, если ты плохой, ты же не поставишь классного, который посадит тебя в тюрьму или расстреляет?
Назарбаев вроде бы сто лет был, но ничего, хорошо себя чувствует. Как и все наши президенты и российские. У них есть договоренности, неприкосновенность. Измениться что-то может тогда, когда кто-то придет, посмотрит и сделает выводы, - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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