Виктор ВАЦКО: «Помощь – это тоже часть войны и важная миссия»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал об учреждении благотворительного фонда «Рух в будущее».

«Идея создания фонда родилась у Игоря Дедышина и Ивана Федыка. Мы – страна, атакованная агрессором. Агрессором, который мощнее нас по всем критериям. И единственный способ победить в этой войне – если мы будем единым целым, когда вся нация будет объединена и будет работать ради победы. Кто-то воюет, кто-то лечит, кто-то готовит еду, кто-то каждый день выходит на работу и таким образом поддерживает экономику нашей страны… Каждый из нас должен сейчас сыграть на своих сильных качествах. У тех людей, которые здесь собрались, есть свои возможности, свой ресурс для того, чтобы быть полезным для нашего общества. Быть полезными людям, уже пострадавшим от войны, большому количеству детей, которые как никто сейчас нуждаются в помощи. Помощь – это тоже часть войны, это тоже важная миссия, которой, собственно, и будет заниматься наша организация. Это классная идея и ответственная миссия. Я уверен в людях, с которыми мы затеваем это дело – в их порядочности, сознании, чистоте и искренности их намерений, поэтому я с ними».