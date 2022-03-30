Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Можем принимать наших детей с горячих точек»

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал про работу социальных футбольных центров в Украине.

«Сегодня открыто несколько социальных футбольных центров, где можем принимать наших детей с горячих точек страны: Мариуполя, Мелитополя, Харькова, Чернигова. Такой центр есть в Днепре, Арене Львов и Закарпатье.

Мы благодарны нашим партнерам. Нам присылают для открытия таких центров в первую очередь: подушки, одеяла, матрасы, где смогут спать дети, пока мы не найдем и не оформим все необходимые бумаги, чтобы они в дальнейшем попали в европейские футбольные академии», - сказал Костюченко.