Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Можем принимать наших детей с горячих точек»

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал про работу социальных футбольных центров в Украине.
«Сегодня открыто несколько социальных футбольных центров, где можем принимать наших детей с горячих точек страны: Мариуполя, Мелитополя, Харькова, Чернигова. Такой центр есть в Днепре, Арене Львов и Закарпатье.
Мы благодарны нашим партнерам. Нам присылают для открытия таких центров в первую очередь: подушки, одеяла, матрасы, где смогут спать дети, пока мы не найдем и не оформим все необходимые бумаги, чтобы они в дальнейшем попали в европейские футбольные академии», - сказал Костюченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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