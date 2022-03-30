Виталий МИКОЛЕНКО: «Я шокирован поддержкой»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко признался, что поражен поддержкой, которую получает от клуба:

«Честно, я шокирован поддержкой. Я не знаю, как их отблагодарить всех. Ван де Бек, даже наш физиотерапевт, предложил мне заселить у себя дома семьи из Украины.

Все меня спрашивали, как там мои друзья, моя семья. Главный тренер подошел и предложил отпуск. Я благодарен клубу за поддержку. Администратор предложил мне высказаться. Я всем благодарен».