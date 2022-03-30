ВИДЕО. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «россияне пришли на нашу землю с войной»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский обратился к жителям родного Житомира:

«Дорогие житомиряне и украинцы. Уже больше месяца мы защищаем родную землю от российской агрессии. Они пришли на нашу землю с войной, убивают наших мирных жителей, детей и женщин, разрушают наши дома.

Наше, футболистов, играющих с украинским флагом, поле боя – футбольное. Мы должны делать максимум, помогать нашей стране и народу в это сложное время.

Как житомирянин, хочу поблагодарить всех оставшихся в команде футболистов, которые помогают, проводят благотворительные матчи и переводят средства на помощь нашей армии и людям. Хочу поблагодарить их за то, что не бросают команду.

Также спасибо всем болельщикам, которые поддерживают «Полесье» в это сложное время и делают максимум не только для страны, но и для житомирян. Слава Украине».