Михаил МУДРИК: «Не так страшен волк, как его малюют»

Нападающий донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, как помог разгрузить гуманитарную помощь из Венгрии
«В настоящее время у меня одна футбольная команда, которая вынуждена помогать друг другу. Не так страшен волк, как его малюют. В первую очередь, нужно верить в победу и в то, что все будет хорошо, несмотря на ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день», - подытожил Мудрик.
Источник — Футбол 1/2/3
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