ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Продолжайте помогать Украине»

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко призвал мир продолжать поддерживать Украину:
«Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает Украину и позволяет мне говорить от имени моей страны в течение этой ужасной войны.
Пожалуйста, продолжайте помогать Украине, делайте пожертвования, распространяйте правдивую информацию в интернете, ходите на демонстрации. Не будьте равнодушны, сделайте свою часть для Украины. Вместе мы победим. Остановите войну сейчас – спасите Украину. Все будет Украина».
Источник — Instagram
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