ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Продолжайте помогать Украине»

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко призвал мир продолжать поддерживать Украину:

«Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает Украину и позволяет мне говорить от имени моей страны в течение этой ужасной войны.

Пожалуйста, продолжайте помогать Украине, делайте пожертвования, распространяйте правдивую информацию в интернете, ходите на демонстрации. Не будьте равнодушны, сделайте свою часть для Украины. Вместе мы победим. Остановите войну сейчас – спасите Украину. Все будет Украина».