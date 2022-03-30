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ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Продолжайте помогать Украине»

Звезда футбола – о войне в Украине

  • 30.03.2022 19:45
  • 146 просмотров
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ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Продолжайте помогать Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко призвал мир продолжать поддерживать Украину:

«Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает Украину и позволяет мне говорить от имени моей страны в течение этой ужасной войны.

Пожалуйста, продолжайте помогать Украине, делайте пожертвования, распространяйте правдивую информацию в интернете, ходите на демонстрации. Не будьте равнодушны, сделайте свою часть для Украины. Вместе мы победим. Остановите войну сейчас – спасите Украину. Все будет Украина».

Источник — Instagram

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