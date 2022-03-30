Игорь ПЕРДУТА: «В первые недели не было никакого желания тренироваться»

Лидер полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о тренировочном процессе в условиях войны.
«Некоторые ребята ходят на стадион и помогают. Делают все возможное, чтобы помочь украинцам и комфортнее себя чувствовали в Полтаве.
Мы общаемся с тренерами и футболистами. Часто общаемся, созваниваемся, переписываемся. Большинство в разных городах. Иностранцы заграницей. Они нас поддерживают, они - нас. Все нормально.
В первые недели не было никакого желания. Голова загружена - было не до футбола. Сейчас делаем пробежки, тренер по физподготовке скидывает тренировки. Стараешься что-то делать, потому что так легче психологически», - сказал Пердута.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.