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Игорь ПЕРДУТА: «В первые недели не было никакого желания тренироваться»

Защитник «Ворсклы» старается возвращаться к нормальной жизни

  • 30.03.2022 19:09
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Игорь ПЕРДУТА: «В первые недели не было никакого желания тренироваться»
© ФК Ворскла. Игорь Пердута

Лидер полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о тренировочном процессе в условиях войны.

«Некоторые ребята ходят на стадион и помогают. Делают все возможное, чтобы помочь украинцам и комфортнее себя чувствовали в Полтаве.

Мы общаемся с тренерами и футболистами. Часто общаемся, созваниваемся, переписываемся. Большинство в разных городах. Иностранцы заграницей. Они нас поддерживают, они - нас. Все нормально.

В первые недели не было никакого желания. Голова загружена - было не до футбола. Сейчас делаем пробежки, тренер по физподготовке скидывает тренировки. Стараешься что-то делать, потому что так легче психологически», - сказал Пердута.

Источник — Футбол 1/2/3

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