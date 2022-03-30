Мирон МАРКЕВИЧ: «Самое главное – собранные деньги для наших воинов»

Футбольная Украина продолжает поддерживать наши Вооруженные силы. Во Львове организовали минифутбольный турнир ВСУ Cup, цель которого - собрать средства для украинской армии.

Участие в нем приняли аж 30 команд, в составе которых было много футболистов УПЛ. Победу в турнире добыла команды Георгия Судакова и Романа Вантуха. Но самое главное - во время турнира удалось собрать 100 тысяч гривен.

«Хотел бы поблагодарить организаторов. Сделали хороший турнир. Конечно, сейчас не до футбола. Но это разрядка. Поиграли футболисты из УПЛ, сборники Украины. Для них это интересно. Самое главное - собранные деньги для наших воинов», - сказал Маркевич.